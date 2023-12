Sciopero medici e Tac rimandata a paziente oncologico: precisazione Asl

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'ufficio stampa dell'Asl di Brindisi in relazione a questo articolo, pubblicato ieri (martedì 5 dicembre 2023).

In relazione all'articolo apparso sulla testata online BrindisiReport.it, la direzione strategica dell'Asl precisa che l'Uoc di Radiodiagnostica per immagini dell'ospedale Perrino, diretta da Eluisa Muscogiuri, pur avendo aderito allo sciopero nazionale numerosi medici dell'équipe, ha garantito come da normativa i servizi essenziali di emergenza/urgenza, svolgendo questa attività non solo per il presidio brindisino ma anche per molte altre strutture aziendali grazie alla presenza di due medici di guardia. Inoltre, sono stati preventivamente contattati tutti i pazienti esterni che avevano una prenotazione per la data di ieri e con loro è stato subito concordato un nuovo appuntamento per il recupero delle prestazioni (tutte riprogrammate entro sabato 9 dicembre).

Nel caso segnalato dalla testata, non è stato possibile comunicare con l'utente poiché il numero telefonico riportato sulla prenotazione e necessario all'attività di recall correttamente svolta non era esatto per motivi non imputabili all'Unità operativa di Radiodiagnostica ma dovuti a un problema in fase di registrazione dell'appuntamento. La direzione strategica dell'Asl, per risolvere tempestivamente e positivamente la vicenda, si è premurata che l'utente fosse richiamato per programmare nuovamente la prestazione in tempi congrui alla situazione: recuperato il contatto corretto, l'esame è stato regolarmente fissato con una tempistica adeguata alle necessità. l'Asl di Brindisi, quindi, nelle articolazioni della Radiodiagnostica e della direzione strategica, ha provveduto immediatamente a correggere un disguido sorto non per motivi di cattiva organizzazione o per problemi sistemici del servizio ma per un semplice errore tecnico nella redazione della prenotazione.

La Radiodiagnostica del Perrino è quotidianamente impegnata a offrire il miglior servizio possibile all'utenza, mettendo in campo tutti le azioni necessarie a tagliare le liste d'attesa, come dimostrano i turni aggiuntivi festivi e serali che la direzione del reparto costantemente programma per ampliare le agende delle prestazioni da erogare.