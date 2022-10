Oria piange il giovane volontario della Protezione civile: "Ragazzo semplice e altruista"

ORIA - Si celebreranno domani, martedì 4 ottobre 2022, alle 15:30 nella chiesa di San Francesco d'Assisi ad Oria, i funerali di Francesco Perrucci, 26 anni, spirato questa mattina dopo una malattia. Giovane sempre sorridente e disponibile, attivo nel sociale. Era, infatti, volontario di Protezione Civile di Oria e formatore "IoNonRischio". Una grande passione la sua tanto di aver chiesto di essere vestito con la divisa da volontario per il suo ultimo viaggio. La sua morte ha gettato nel dolore quanti lo conoscevano, stringendosi attorno ai genitori Salvatore e Michela e a tutta la famiglia.

Tante le attestazioni di affetto. A partire dalla sezione Protezione Civile della Regione Puglia: "Francesco era un ragazzo brillante, altruista e pieno di spirito e grinta per affrontare tutto quello che la vita avrebbe potuto presentargli. Francesco un ragazzo di altri tempi, che per la sua semplicità e il suo modo di essere, entrava in sintonia con chiunque, sempre disponibile e con un sorriso che avrebbe potuto migliorare anche le giornate più cupe. Il mondo del Volontariato , gli amici formatori di Io Non Rischio, la Regione Puglia si stringono attorno alla famiglia e congiunti."

Anche l'Avis comunale di Oria ha fatto pervenire il suo messaggio di cordoglio: "La giornata di oggi è iniziata con una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto apprendere. La prematura scomparsa di Francesco Perrucci ci ha lasciato attoniti. Ragazzo esemplare, da sempre impegnato nel mondo del volontariato, nella sua breve vita, la sua strada, si è più volte intrecciata con la nostra associazione dimostrando sempre attenzione al prossimo e ai più bisognosi. Alla mamma Michela, al papà Salvatore, alla sorella Luana, al fratello Simone, alla fidanzata Annamaria e a tutti i volontari dell’Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Oria, giungano le nostre più sentite condoglianze."