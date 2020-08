Macchia mediterranea, dune e scogli: le più belle calette di Ostuni

OSTUNI - Una fitta ed estesa macchia mediterranea di lentischi, lecci e ginepri. Calette rocciose che terminano quasi sempre in una spiaggia, spesso piccolissime, talvolta più vaste es accoglienti. Un cordone dunale intatto per chi cerca ombra e relax lontano dagli ombrelloni. Per chi vuole anche comodità, ci sono anche un paio di lidi attrezzati. Gli amanti del nuoto e dello snorkeling possono aggirarsi tra i piccoli fiordi protetti dalle pareti di scogli. Questa è località Santa Lucia, a sud-est di Costa Merlata.

Rondini di mare si incrociano attorno alla secolare struttura di guardia aragonese di Torre Pozzelle, che segue Santa Lucia. Anche qui macchia, boschetti, insenature, piccole spiagge adatte ai bambini, rocce per chi apprezza meno la sabbia. Al tramonto è uno spettacolo, soprattutto se il mare è calmo. Dispiace avviarsi alla propria auto per tornare a casa, al residence, al camping o in albergo.

A proposito: tutto questo tratto di litorale è servito da aree di parcheggio libere o anche sorvegliate (3 euro per tutta la giornata) a brevissima distanza dal mare dal messe a disposizione dal Comune di Ostuni, per evitare l'invasione di macchia e scogliera da parte dei veicoli.