Screening gratuito per il diabete: l'iniziativa Club Lions Brindisi

BRINDISI - Un weekend speciale: i Lions d'Italia scendono nelle piazze per incontrare la cittadinanza e informare tutti sui propri principi e attività. Si legge in comunicato: "Lo facciamo come facciamo tutto il resto: servendo e donando tempo e risorse". Prosegue la nota: "Le iniziative che realizziamo in questa occasione esemplificano tutte le nostre aree di intervento: campagne di prevenzione sanitaria, aiuto diretto alla popolazione più debole, competizioni sportive, laboratori, conferenze, incontri. Le nostre comunità devono sapere che possono contare sempre su di noi".

"Come Club Lions Brindisi - si legge nel comunicato stampa -, siamo orgogliosi di contribuire con entusiasmo alla condivisione dei valori e del fare dell'intera associazione e per sabato 23 aprile saremo presenti in piazza della Vittoria dalle 9:30 alle 13 dove, tra le varie attività, offriremo gratuitamente lo screening per il diabete alla cittadinanza, inoltre per i giovani dai 15 ai 21 anni illustreremo il programma 'Campi e scambi giovanili' con l'intento di creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, un programma che mira ad aiutare i giovani ad iniziare, crescere e mantenere le relazioni internazionali promuovendo la conoscenza delle altre culture e la pace internazionale attraverso esperienze di soggiorno all'estero. Promuoveremo la raccolta degli occhiali usati che vengono ricondizionati nel centro nazionale Lions di raccolta e distribuiti alle persone bisognose. I giovani del Leo Club Virgilio Brindisi animeranno dei giochi in piazza per bambini 'Let’s Play Different' con lo scopo di educare i bambini al rispetto delle diverse abilità e tanto altro ancora".