Scuola, famiglie e territorio uniti nella solidarietà: al via i mercatini di beneficenza

SAN PIETRO VERNOTICO – La morte improvvisa dei due giovani sampietrani, Luigi Marangio e Gabriele Elia, alle porte delle festività natalizie ha scosso così tanto la comunità sampietrana che molti eventi in programma sono stati annullati. Alcuni in concomitanza con i funerali dei due giovani (uno si è tenuto sabato scorso, l’altro si è tenuto ieri) altri definitivamente. Altri ancora, quelli organizzati dalle scuole, sono stati “ridimensionati”, come quello in programma in piazza del Popolo per giovedì 22 dicembre a cura della scuola dell’Infanzia Decroly dell’Ic Valesium di Torchiarolo, che si terrà nell’atrio della scuola. Spostati a oggi e domani (erano in programma il 19 e il 20), invece, quelli organizzati dall’Ic Ruggero De Simone. L’aria di festa per molti non c’è più ma la solidarietà e lo sguardo verso chi è meno fortunato non devono essere annullati.

I mercatini organizzati dalle scuole sampietrane si propongono di vendere oggetti realizzati con materiali di riciclo e il ricavato viene devoluto a finalità benefiche. In tutti sono state coinvolte le famiglie che hanno lavorato in sintonia con i docenti per la buona riuscita dell'iniziativa.

Per quanto riguarda l’Ic De Simone, il 21 e il 22 dicembre si potranno acquistare i manufatti presso l’omonima scuola dalle 8 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 14. Le opere sono state realizzate dalle classi Quinte delle sezioni B-C-D. Ci sono palle realizzate con i tovaglioli e ghirlande fatte con le mascherine. Il ricavato delle vendite sarà investito in progetti didattici che interesseranno indistintamente tutti i ragazzi. Lo scopo è riuscire a recuperare i soldi necessari per permettere a tutti gli alunni e le alunne di andare in gita senza gravare sulle famiglie. Giovedì scorso lo stesso mercatino svoltosi nel cortile della scuola media Don Minzoni ha riscosso enorme successo, sono stati raccolti oltre mille euro.

Per quanto riguarda il plesso Decroly, il mercatino solidale si svolgerà giovedì 22 dicembre dalle 17 nell’atrio della scuola, anche in questo caso saranno messi in vendita oggetti realizzati con materiali di riciclo da bambini e genitori. Ma anche articoli donati dalle attività del territorio. Il progetto, infatti prevedeva la partecipazione di famiglie, scuola e territorio che insieme hanno operato per la buona riuscita della manifestazione. Il ricavato in questo caso sarà devoluto all’associazione locale Unitalsi che si occupa di ragazzi con disabilità.