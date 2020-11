Scuola: favorevoli alla Dad, i genitori pugliesi "fanno gruppo"

BRINDISI - Genitori da tutta la Puglia ( provincia di Brindisi compresa) per dire "sì" alla didattica a distanza solo per tutelare la salute dei propri figli. A questo scopo è nato tre giorni fa, il 5 novembre, il gruppo facebook "Genitori Pugliesi favorevoli alla Dad" che ha già raccolto circa 260 tra mamme e papà contrari al ritorno dei bambini a scuola vista la situazione contagi in Puglia.

"Siamo preoccupate per la salute dei nostri bambini - si legge in una nota pervenuta alla redazione - il presidente Emiliano è stato disponibile e pronto a rispondere alle nostre email e per questo lo ringraziamo. Noi chiediamo la Dad, e soprattutto il diritto per ogni genitore che possa effettivamente venire eseguita nel modo più corretto possibile. Alcune scuole del territorio minacciano i genitori che non faranno presenza in classe domani ( lunedì 9 novembre in base al nuovo dpcm ritorna la didattica in presenza nelle scuole elementari e medie) perché non hanno i mezzi per garantire la didattica a distanza, che già era partita a marzo 2020".

Lo stesso presidente della Regione Puglia, difende l'ordinanza con cui venerdì scorso (6 novembre) ha disposto la riapertura delle scuole elementari e medie, lasciando ai genitori la facoltà di decidere se mandare i figli in aula oppure se proseguire con la didattica a distanza. Invitato dalla titolare del Miur, Lucia Azzolina, ad adeguarsi pedissequamente alle misure previste dall’ultimo dpcm (didattica in presenza nelle scuole elementari e media, da remoto negli istituti superiori), il governatore della Regione Puglia ha risposto al ministro affermando che non ritirerà quella ordinanza.