Serranova: nasce la società cooperativa di comunità

CAROVIGNO - A Serranova la scuola materna comunale rischia di chiudere, perdendo così un importante punto di riferimento e di identità locale. Per questo, un gruppo iniziale di circa 30 persone si è ritrovato e ha cercato di individuare soluzioni al problema. Da questi incontri sono nate idee e proposte per migliorare la qualità di vita di residenti, frequentatori e turisti. Gli incontri stanno coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone ed i progetti che si vogliono sviluppare hanno diversi obiettivi accomunati dalla sostenibilità: sviluppare attività innovative a servizio del turismo e dell’agricoltura, migliorare la mobilità locale, incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili.

L’opportunità per realizzare i progetti è data dalla creazione della “Cooperativa di Comunità”; società cooperativa che sviluppa attività economiche eco-sostenibili per la produzione di beni e servizi, creazione di offerta di lavoro e di capitale "sociale". Per tale motivo, ad un anno dai primi incontri, sabato 3 ottobre la comunità locale e tutti gli interessati potranno partecipare alla nascita della cooperativa di comunità. L’appuntamento è alle ore 10:00 a Serranova. Tutti possono partecipare attivamente alla nascita della comunità cooperativa diventandone socio, sostenitore o semplicemente simpatizzante.