Le scuole in Puglia restano aperte. Il Tar: "Ordinanza superata da Dpcm"

Scuole aperte ma con la possibilità per i genitori di continuare a chiedere la didattica a distanza. La decisione del Tar Puglia, di fatto, non cambia la situazione attuale.

I giudici, in sostanza, hanno dichiarato improcedibile il ricorso presentato per la sospensione dell'ordinanza 407 (quella con cui la Regione, il 28 ottobre scorso, aveva chiuso tutte le scuole ad eccezione di quelle dell'infanzia), in quanto la stessa "ha perso efficacia" essendo stata superata sia dal Dpcm del 3 novembre, che dalla nuova ordinanza regionale del 6 novembre.

Quest'ultimo provvedimento resta dunque valido fino al 3 dicembre: le scuole restano aperte, e le famiglie potranno continuare a scegliere tra la frequenza in presenza e la richiesta della didattica a distanza.