Concorso "Wiki Loves": una foto del teatro Verdi al secondo posto

BRINDISI - Lo scatto di una veduta esterna del Nuovo Teatro Verdi realizzato da Gabriele Costetti ha conquistato il secondo posto del concorso fotografico “Wiki Loves Monuments Italia”. Lo annuncia il sindaco Riccardo Rossi. “L’estate scorsa – scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook - abbiamo risposto positivamente all’invito di Wikimedia di aderire al progetto ‘Wiki Loves Monuments Italia’, il concorso fotografico rivolto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere immagini di monumenti per documentare il patrimonio storico e culturale di ogni nazione e illustrare le pagine di Wikipedia”.

"Avevo firmato la liberatoria per consentire di fotografare e pubblicare immagini dei monumenti storico-culturali di Brindisi, in gestione al Comune, attraverso licenza d’uso Creative Commons BY-SA. Sono felice di apprendere che al secondo posto del concorso fotografico, ci sia Brindisi, con lo scatto di Gabriele Costetti sulla veduta esterna del Nuovo Teatro Verdi. Hanno partecipato a Wiki Loves Monuments, 700 fotografi con 15.000 immagini da tutta Italia, non possiamo che essere orgogliosi di Brindisi, che insieme a Polignano e Lesina, occupa il podio tutto pugliese di questa edizione, e contenti di leggere la notizia su numerose riviste dedicate al turismo. Faccio i miei complimenti a Gabriele Costetti. Che questo riconoscimento sia di buon auspicio per il teatro e per la nostra città. Per approfondire la notizia: https://www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments-italia-ecco-i-vincitori/”.