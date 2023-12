Sedili imbrattati con vernice nera: la famiglia del responsabile ripulisce gli arredi

SAN PIETRO VERNOTICO – Ripulite dagli imbrattamenti le sedute in cemento di Vico Galliano a San Pietro Vernotico deturpate con la bomboletta spray a fine ottobre scorso. L’opera di bonifica è stata operata dalla famiglia del responsabile: un 17enne che per quei fatti fu denunciato dalla Polizia locale. Era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre vandalizzava con vernice nera gli arredi della piazzetta, sita in pieno centro alle spalle di piazza Del Popolo. Un cittadino segnalò l’accaduto agli agenti della Polizia locale, il comandante Luigi Cattolico si mise subito a lavoro per trovare il responsabile. Il giovane ha dei tatuaggi che furono immortalati dal sistema di videosorveglianza, dettaglio fondamentale per incastrarlo. Nei giorni scorsi la famiglia ha chiesto all’amministrazione di potersi occupare della pulizia degli arredi e successivamente attraverso una ditta specializzata ha provveduto alla rimozione delle scritte. Un grande segno di civiltà e insolito che non può passare inosservato.

Bonificato anche il terreno dove una 70enne un paio di mesi fa aveva versato rifiuti di natura edile. Anche in quel caso la donna fu scoperta e denunciata dagli agenti della Polizia locale, nei giorni scorsi, lei stessa ha provveduto alla pulizia del terreno (foto sopra).