Fasano-Savelletri, nuovo sistema di "allerta allagamento" nel sottopasso della stazione

FASANO - Un meccanismo di segnalazione di pericolo per allagamenti integrato con un sistema di allarme che, in condizioni di emergenza, impedirà l’accesso al sottopasso ferroviario.

È il nuovo servizio della Protezione civile di Fasano che è già attivo nel sottopasso della stazione sulla strada provinciale Fasano-Savelletri.

In caso dì impraticabilità del sottopasso per situazione di pericolo dovuta, ad esempio, ad allagamenti, una serie di segnali luminosi di colore rosso impedirà l’accesso al sottovia: "La tecnologia sarà al servizio della sicurezza - dice il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria - in un tratto di strada dove è necessario innalzare il livello di allerta in caso di maltempo e ci consentirà in questo modo di prevenire situazioni di pericolo durante fenomeni temporaleschi piovosi e intensi che purtroppo diventano sempre più frequenti. Ringrazio l’assessore alla Protezione Civile, Gianluca Cisternino, il disaster manager del Comune di Fasano, Angelo De Carolis, e la dirigente del settore Lavori pubblici, Rosa Belfiore, per il lavoro svolto".

Nei prossimi giorni il nuovo sistema sarà integrato con un sistema di allerta (allertsistem) che invierà le segnalazioni di pericolo via sms ai cittadini che vorranno usufruire del servizio (gratuito).