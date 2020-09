“Segui una rotta sicura”: attestato di benemerenza all'Amni di San Pietro

SAN PIETRO VERNOTICO - Attestato di benemerenza per i 10 anni di attività nell’ambito della sicurezza stradale e in mare all’Associazione nazionale marinai d’Italia di San Pietro Vernotico. Il riconoscimento che porta la firma del presidente nazionale Anmi ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella è stato consegnato dal capitano di Vascello Nicola Guzzi al presidente Italo Poso e al suo vice Raffaele Palumbo nell’aula consiliare di San Pietro Vernotico giovedì scorso. Presenti il sindaco Pasquale Rizzo e la vice sindaca Giuliana Giannone.

Nell’attestato si legge: “Per aver collaborato per oltre dieci anni nella presentazione della campagna “Segui una rotta sicura” sulla sicurezza stradale e ius mare con il capitano di vascello NicolaGuzzi presso i comando militari e nelle scuole”.

Un progetto, nato nel 2000 con l’obiettivo di contribuire alla riduzione degli incidenti stradali, che l’Amni di San Pietro Vernotico porta avanti in tutte le scuole del Salento con grande passione e dedizione e che è molto apprezzato non solo dagli studenti ma anche da dirigenti scolastici, docenti e genitori.

Più sicuri in strada con i consigli dei marinai. “Ma che gli avete detto agli scolari? Non appena entro in auto mia figlia: papà metti la cintura” si sentono dire i soci Amni quando incontrano i genitori per strada. E poi altri messaggi di ringraziamento e riconoscimento giungono continuamente attraverso whatsapp. Segno che la campagna di sensibilizzazione sui rischi alla guida tesa a formare gli automobilisti e gli uomini del futuro ha colpito in pieno.

Nella stessa mattinata di giovedì Poso e il capitano Guzzi hanno incontrato il comandante della Brigata San Marco, il contrammiraglio Luca Anconelli per l’organizzazione delle prossime attività nell’ambito del San Marco.

