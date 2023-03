Autocertificazioni degli impianti termici: come ricevere il rimborso in contanti

BRINDISI - Attraverso una nota inviata agli organi di informazione l'amministrazione comunale di Brindisi ricorda alla cittadinanza che è possibile ricevere il rimborso in contanti di 12.50 euro per coloro i quali hanno versato la somma di 25 euro per l’acquisto del bollino verde relativo all’autocertificazione del proprio impianto termico negli anni 2021/2022.

Il rimborso che avverrà in contanti si può richiedere presso il Comune di Brindisi in piazza Matteotti 1 (piano terra, lato bar) nei seguenti giorni ed orari: mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; venerdì dalle ore 15.00 alle 16.30.

Per ottenere la somma spettante è indispensabile essere in possesso, quindi esibire, i seguenti documenti: documento di riconoscimento (o delega dell’avente diritto al rimborso con relativo documento); bollino rilasciato in originale; ricevuta di pagamento del centro assistenza che ha effettuato la trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.