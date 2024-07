Lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale: quasi nove anni di reclusione

BRINDISI - Condannato con rito abbreviato a quasi nove anni di reclusione, il 43enne di Torchiarolo accusato di lesioni personali pluriaggravate, sequestro di persona pluriaggravato e violenza sessuale, ai danni di una giovane madre di 29 anni, ex moglie di un suo amico. Oggi, giovedì 11 luglio, dinanzi al Gup presso il Tribunale di Brindisi, dott. Nicola Lariccia, si è celebrata l'udienza di discussione relativa al procedimento penale a carico del 43enne. I fatti di cui è ritenuto responsabile risalgono a febbraio scorso. L'imputato aveva attirato con l'inganno la donna in una villetta disabitata sita in una località marina a sud di Brindisi, abusando sessualmente di lei. Arrestato a seguito della denuncia sporta dalla vittima, ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato.

A fronte della richiesta della Procura (Pm Luca Miceli) di 6 anni di reclusione - istanza avallata altresì dal procuratore della costituita parte civile, avv. Gianfranco Palermo - il Gup ha condannato l'imputato, in rito abbreviato, a 8 anni, 10 mesi 10 e 20 giorni di reclusione, oltre al risarcimento danni patiti dalla persona offesa (con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva) e alle spese legali e processuali. La difesa, che aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti e della non recidiva, valuterà se proporre o meno appello.



Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui