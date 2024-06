G7 e alloggi forze dell'ordine: disposto sequestro probatorio della motonave “Mykonos Magic”

BRINDISI - Arriva il sequestro probatorio per la motonave “Mykonos Magic”, rinominata “Goddess of the Night”, di proprietà della società “Mykonos Magica Inc.”, che avrebbe dovuto ospitare oltre duemila agenti e ufficiali di polizia giudiziaria impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per lo svolgimento del Vertice internazionale “G7” - Borgo Egnazia (previsto tra il 13 e il 15 giugno 2024). Lo rende noto la Procura della Repubblica di Brindisi che ha emesso un decreto di sequestro probatorio.

"Il Servizio centrale operativo e la Squadra mobile di Brindisi hanno avviato le indagini a seguito delle gravi criticità segnalate dal personale delle Forze di Polizia, assegnato ai servizi di sicurezza e di ordine pubblico, già salito a bordo della citata motonave per prendere alloggio. La tempestiva attività investigativa, condotta con la collaborazione delle varie articolazioni specialistiche della Questura di Brindisi, ha documentato rilevanti criticità igienico/sanitarie e gravi carenze alloggiative, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture". Si legge nella nota.

"Gli elementi d’indagine sinora raccolti dalla Polizia di Stato e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi anche di natura tecnica ha reso necessario l’adozione del decreto di sequestro della motonave. Per l’esecuzione del disposto sequestro il personale della Polizia di Stato è stato coadiuvato, per gli aspetti di specifica competenza, dalla Capitaneria di Porto e dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei carabinieri. Il personale delle forze di polizia che aveva trovato alloggio sulla “Mykonos Magic” è stato già trasferito su un’altra nave e in altre strutture alloggiative".