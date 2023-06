Rinuncia ricorso al Tar del Lazio, si procede verso la realizzazione del serbatoio Edison

BRINDISI - E' dell'ultima ora di oggi (30 giugno) la notizia circa la rinuncia dell'Amministrazione comunale brindisina ad effettuare il ricorso al Tar (tribunale amministrativo regionale) del Lazio per l'installazione del deposito Gnl (gas naturale liquefatto) di Edison nel porto di Brindisi.

Prosegue, dunque, l'iter verso la realizzazione del serbatoio, dopo che - solo qualche giorno fa - il Tar di Lecce aveva dichiarato la propria incompetenza sulla questione sollevata dal Comune di Brindisi (Amministrazione Rossi), e rimandando il tutto davanti al Tar del Lazio.

L'origine del ricorso

La questione, dunque, era stata sollevata dalla giunta Rossi, che impugnò gli atti autorizzativi nel novembre del 2022.

A marzo 2023 il ricorso fu integrato con ulteriori motivazioni. La controversia, oltre alla stessa Edison, coinvolge vari enti pubblici che hanno partecipato all’iter autorizzativo: l’Autorità di sistema portuale del Mar adriatico meridionale; diversi ministeri (Ambiente e Sicurezza Energetica, l'Interno, Infrastrutture Trasporti); il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; la Capitaneria di Porto di Brindisi; la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle province di Lecce e Brindisi. E poi la Regione Puglia (non costituita in giudizio), il Consorzio Asi di Brindisi, la Provincia di Brindisi e altre agenzie.

Le reazioni politiche

"Si rinuncia al ricorso contro la decisione di realizzare un deposito di gas naturale liquido da 20MILA metri cubi nel Porto - esordisce, in una nota, l'ex sindaco di Brindisi Riccardo Rossi - Un impianto che non produrrà alcun vantaggio per il porto, anzi perdemo un banchina che sarà dedicata ad Edison e si porrà in pericolo l'uso del raccordo ferroviario nel porto - conclude - daremo battaglia con le nostre proposte in consiglio comunale e organizzeremo momenti di discussione e mobilitazione in città".

“Il Comune di Brindisi rinuncia a lottare contro la realizzazione del un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto: è una vergogna- dice Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Avs - Il Tar di Lecce si è tirato fuori, non avendo competenza su ‘infrastrutture strategiche nazionali’ frutto di decreti interministeriali, ma questo non cancella l’impatto ambientale dell’opera e le sue conseguenze per l’area del porto di Brindisi. Questa è la chiara conseguenza della scelta sbagliata di chi non ha voluto sostenere la Candidatura a Sindaco dell’uscente Riccardo”.

“L’attuale Sindaco Marchionna - prosegue l’ecologista - ignora che il gas naturale liquefatto rimane una fonte di energia fossile che è ancora lontana dall'essere una soluzione 'pulita'. Oltre a ciò, il processo di liquefazione, trasporto e rigassificazione del gas naturale comporta un significativo rilascio di metano. Sono d’accordo con l’ex Sindaco Rossi quando sostiene che la realizzazione di questo impianto a Costa Morena potrebbe pregiudicare l'attività del raccordo ferroviario, costruito con il sacrificio di tanti soldi pubblici. È assolutamente necessario un piano strategico che tenga conto delle reali necessità del porto, dell'intera comunità e del nostro Pianeta” conclude Bonelli.

"Dopo la sberla del Tar Lecce, bene ha fatto la giunta Marchionna, su proposta dell’assessore Daniela Maglie, a negare la riassunzione della questione dinanzi al Tar Lazio" afferma il consigliere regionale Fabiano Amati.

"E tutto ciò innanzitutto per accordarsi con il provvedimento favorevole, giusto e fondato della Regione Puglia, per non buttare soldi in spese legali e per condividere le ragioni del Partito Democratico, che proprio su questo argomento mollò Rossi per sostenere Fusco, o almeno così fu giustificata la questione".

"Il punto di stretto merito, tuttavia, è la necessità di vedere all’opera un’amministrazione - quella di Pino Marchionna - priva di tic ideologici come il no-a-tutto, e propensa ad abbracciare e sostenere con questi investimenti la sicurezza ambientale, la prosperità e la pace".

"Ci siamo messi alle spalle una gestione comunale - quella di Rossi e del Pd prima della conversione - fondata sull’inquinamento, sulla povertà e sulla guerra - conclude Amati - perché non può avere che questo significato il dire no alla rivoluzione con tecnologie verdi".