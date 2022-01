Si cercano comparse per serie Tv ambientata nel 1800: lavoro retribuito

BRINDISI - Casting su appuntamento per serie tv della Fabula Pictures, ambientata nel 1800 che si gira da fine febbraio fino a fine aprile 2022 nella zona di Lecce – Melpignano – Brindisi – Nardò – Altamura. Successivamente le riprese proseguiranno nel Lazio. Da quanto si legge nella nota inviata agli organi di informazione si tratta di un avoro retribuito con paga base 86 euro lorde. La disponibilità richiesta è per circa 10 ore con possibilità di lavorare in notturna e in alcuni casi probabilità di lavorare in trasferta. Importante avere una disponibilità molto ampia di giorni, spostamenti è possibilità di organizzarsi facilmente.

Requisiti

Si cercano figurazioni e figurazioni speciali residenti in Puglia. Uomini dai 18 ai 78 anni: disposti ad allungare barba e capelli, tagli non moderni, non doppio taglio, non capelli rasati ai lati, non capelli colorati. Devono avere: basette lunghe, basette folte, baffi, barba. No abbronzatura, no tatuaggi visibili (no dietro la nuca, no alle mani, no ai polsi, no al collo, no ai polpacci ecc.). Disposti eventualmente a modificare capelli e barbe se non in linea con la richiesta. Uomini che vanno a cavallo in possesso di patente o brevetto, uomini atletici, agonisti, musicisti (strumenti d’epoca come ocarina, tamburi, liuto, fisarmonica ecc..).

Donne dai 18 anni ai 78 anni: capelli lunghi da altezza spalle in poi, capelli di colore naturale (no tinte, no meches), no gel alle unghie, no smalto semipermanente, no smalto. No abbronzatura, no tatuaggi visibili (no dietro la nuca, no alle mani, no ai polsi, no al collo, no ai polpacci ecc), no sopracciglia disegnate o tatuate. Specificare se si hanno appoggi a Roma. Sono esclusi i dipendenti di pubblica amministrazione.

I casting

I casting si terranno a Melpignano (Le) presso palazzo marchesale castriota in via Roma, 19 ingresso laterale dal 17 al 22 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Modalità di partecipazione: prenotazione biglietti sul sito www.evenbrite.it al seguene link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-casting-call-puglia-dal-17-al-22-gennaio-243527406027?aff=ebdssbdestsearch o cercando evento sul sito evenbrite.it : “casting call puglia dal 17 al 22 gennaio”. Ci sarà una selezione all’ingresso, chi non sarà in linea con la richiesta non farà il casting.

Presentarsi muniti di fotocopia Carta d’identità o Passaporto, Codice fiscale e Iban personale con su scritto mail, numero di cellulare, residenza, Cap di residenza e super Green pass (vaccino). Obbligatorio: indossare mascherina, mantenere il distanziamento di 1 metro, portare una penna. Una volta scelti, non si dovrà assolutamente alterare il proprio look (non si dovrà tingersi i capelli, tagliare capelli, barba, baffi, farsi tatuaggi e/o piercing fino a fine riprese). Chi ha già partecipato ai casting di Gravina e Irsina non deve presentarsi al casting. Bisognerà essere disponibili per tampone e prova costume prima di lavorare. Verranno prese in considerazione solo candidature in linea con le richieste. Extras casting cCnzia Ciaccia: epocacastingfabula@gmail.com