"Serra di danza", nuova residenza a Brindisi dal 16 al 31 maggio: come candidarsi

BRINDISI - Nuovo slot di laboratorio per il progetto Serra di danza, ideato e diretto dal coreografo Emio Greco e dal regista e drammaturgo Pieter C. Scholten. Dopo i primi appuntamenti residenziali condotti a Corigliano d’Otranto (Lecce) e a Bari, si apre un’ulteriore, importante opportunità di specializzazione e lavoro dedicata ai danzatori pre-professionisti con un’età massima di 25 anni. Il progetto Serra di danza è infatti propedeutico alla nascita del percorso formativo Vivaio con sede in Puglia, sotto la guida dei due artisti internazionali, protagonisti della danza di ricerca, fondatori della piattaforma multidisciplinare Ick Dans Amsterdam. Il prossimo slot è dal 16 al 31 maggio 2023, per due settimane intensive di formazione presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi (via De' Terribile 6), finalizzate alla selezione di 6 danzatrici e danzatori da coinvolgere nelle attività del progetto Serra di danza.

Come candidarsi

Le application devono essere inviate alla mail selezione@serradidanza.it. Deadline: 5 maggio 2023. Dopo la prima settimana formativa, aperta a una rosa più ampia di danzatori selezionati, i 6 candidati che risulteranno idonei a proseguire il lavoro nella seconda settimana verranno inseriti nelle prossime attività in programma sino a dicembre 2023, con una borsa di studio dedicata. Per il laboratorio intensivo del 16/20 maggio è richiesta una quota di partecipazione di 200 euro. Le lezioni si terranno dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18 con un’ora di pausa pranzo.

Il progetto Serra di danza

“Serra di danza” è insieme alla compagnia ResExtensa parte del progetto “Porta d'Oriente”, nuovo Centro Nazionale di Produzione per la Danza, riconosciuto e sostenuto dal ministero della Cultura e dalla Regione Puglia. Gli obiettivi del progetto sono la realizzazione di occasioni di formazione, specializzazione e lavoro per i giovani danzatori pre-professionisti, in vista della nascita del percorso formativo Vivaio con sede in Puglia. I danzatori selezionati dall’esperienza laboratoriale verranno coinvolti in un programma annuale di residenze interdisciplinari (creazione, masterclass, formazione, scambi di pratica) che sarà anche messo al servizio della creatività di giovani coreografi del territorio, rispondendo a un’esigenza diffusa. Il lavoro verrà accompagnato e sollecitato dall’incontro con artisti, autori, studiosi, per una formazione integrale coerente con le modalità creative e il metodo di danza di Greco e Scholten. Il materiale di danza sperimentato verrà utilizzato per la realizzazione del repertorio che sarà presentato in tournée. Il progetto si configura pertanto come uno scambio di vasto respiro tra international makers, che lega Italia e Olanda partendo dalla Puglia.