Servizi per decoro urbano, serve una svolta: Marchionna incontra vertici Avr

BRINDISI - Nel corso dell’incontro tra l’Amministrazione comunale di Brindisi e i vertici del gruppo Avr per l’ambiente, incaricato della gestione del servizio di nettezza urbana, il sindaco Giuseppe Marchionna ha riaffermato la necessità di una vigorosa svolta nelle modalità di gestione del servizio.

In particolare, sono state concordate le seguenti iniziative:

- Lavaggio quotidiano delle strade del centro storico e del lungomare, con particolare riferimento alle pietre bianche di Apricena;

- Anticipo alle ore 23.00 del servizio notturno di ritiro dei rifiuti di bar e ristoranti del centro e del lungomare, per evitare l’accumulo di rifiuti durante le ore di maggiore affluenza del pubblico;

- Garanzia della puntualità del servizio di raccolta dei rifiuti in tutte le aree della città entro le ore 13.00 di ogni giorno;

- Interventi continui e frequenti sulle 10 isole ecologiche posizionate nei seguenti punti della città: via Spalato (centro), retro dell’ufficio postale (rione Perrino), biblioteca provinciale-Mediaporto (rione Commenda), Tribunale (rione Sant’Angelo), stazione carabinieri (Tuturano), vicinanze Centro anziani (Bozzano), via Benedetto Croce (rione Paradiso), via Materdomini (Casale), via Ligabue (Sant'Elia), Piazza Raffaello (Sant'Elia).

Nell’occasione è altresì stata avviata una riflessione sulla gestione del servizio nei condomini, nonché sulla modalità di coinvolgimento e informazione dell’utenza.

La riunione è stata aggiornata al 16 luglio per una verifica degli interventi concordati e per proseguire nel confronto con l’azienda, finalizzato al miglioramento del servizio.

