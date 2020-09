Servizi sociali e Multiservizi, mercoledì 9 settembre protesta dei Cobas

BRINDISI - E' stato organizzato, dal sindacato Cobas di Brindisi, un sit-in per mercoledì 9 settembre alle ore 15, davanti al Comune in piazza Matteotti, in concomitanza del consiglio comunale, per protestare sul mancato incontroe confronto con il sindaco Riccardo Rossi su due questioni in particolare: i tagli ai servizi alle persone in difficoltà e la Brindisi Multiservizi. "Ancora oggi - spiega Roberto Aprile, segretario territoriale Cobas - 71 lavoratori dei servizi sociali, firmatari della proposta di discussione, non hanno ricevuto nessuna risposta. Sentiamo lamentele da parte delle cooperative che gestiscono i servizi di mancati pagamenti di stipendi dal mese di marzo che rientrerebbero nei debiti fuori bilancio che solo in consiglio comunale possono essere approvate. Cosa che riteniamo molto lontana".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per quanto riguarda la Brindisi Multiservizi - continua Aprile - le cose certe che sappiamo è quella che gli ulteriori tagli alla società hanno costretto l’amministratore a presentare un piano industriale con i prossimi tre anni in rosso, in negativo, che significa la chiusura dell' azienda se non intervengono fatti nuovi. Ricordiamo che l’impegno dell' amministrazione a tagliare i famosi 'grassi stipendi' non si è ancora visto e non se ne vede neanche l’ombra di una sua realizzazione. La vertenza della assistenza domiciliare tarda ad essere conclusa perché dalle informazioni che abbiamo avuto il Comune non ha ancora aderito alla richiesta della Prefettura di inviare una scheda informativa della questione. Purtroppo molte previsioni espresse dal Cobas lo scorso si stanno realizzando, faremo di tutto per evitare danni ai lavoratori ed ai cittadini."