Servizio 118, un numero per i cittadini di Fasano e Cisternino

BRINDISI - Per problematiche tecniche legate al gestore telefonico le chiamate al numero unico nazionale 118 nei comuni di Fasano e Cisternino sono frequentemente instradate alla centrale operativa di Bari e successivamente inoltrate dagli operatori a quella di Brindisi. Per questo motivo in alcuni casi si verifica un ritardo nella risposta alle chiamate di soccorso da parte della centrale. Nelle more di una soluzione tecnica, già ripetutamente richiesta al gestore telefonico e segnalata alle istituzioni pubbliche preposte, in caso di difficoltà di accesso al numero unico 118 si invitano gli utenti di Cisternino e Fasano a chiamare direttamente la centrale operativa al numero 080 4395211. “Questa linea dedicata – spiega il direttore del 118 di Brindisi, Massimo Leone - è dotata di registratore telefonico, come il numero unico 118, ed è riservata ai cittadini di Fasano e Cisternino al fine di garantire un accesso diretto alla nostra centrale operativa con attivazione tempestiva dei mezzi di soccorso”.