Servizio civile nel campo dell'Immigrazione: bando in scadenza

BRINDISI - Lunedì 15 febbraio prossimo alle ore 14 si chiuderanno i bandi per la selezione di 5 ragazzi/e di età compresa tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni), per partecipare al Servizio civile universale per l'anno 2021 da svolgersi con due progetti presso i Siproimi/sai di Brindisi e Ostuni, gestiti dalla cooperativa sociale “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi.

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma domande on-line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. I ragazzi interessati potranno scegliere tra i progetti: “La tua nuova casa” - settore educazione e promozione culturale con i migranti; “Tierra, Theco, Trabajo” - settore di assistenza ai migranti.

Il servizio prevederà l’affiancamento degli operatori per la gestione di alcune fasi relative all’accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo e titolari di protezione nazionale o internazionale.

I selezionati potranno avere un opportunità di crescita professionale e personale. La durata del servizio sarà di 12 mesi ed avranno un rimborso mensile pari a € 439,50 per le attività previste dai progetti e la formazione che svolgeranno.

La Cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento” di Brindisi e il Cnca (Comunità Nazionale delle Comunità d'accoglienza) selezioneranno complessivamente 5 volontari/e per l'attuazione di due progetti da svolgersi su due sedi a Brindisi (3 volontari/e) ed Ostuni (2 volontari/e) presso i centri d'accoglienza per i nuclei familiari Siproimi/Sai.

Per approfondimenti in merito alle attività previste ed al ruolo che verrà svolto dai volontari e per ulteriori informazioni, consultare il sito https://www.cnca.it/attivita/servizio-civile/bandi o la Cooperativa “Solidarietà e Rinnovamento” allo 0831.518460 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.