“Servizio civile digitale - Digit 360 -2022”: bando per reclutare 15 giovani

BRINDISI - È stato pubblicato l’avviso per il “Servizio civile digitale - Digit 360 -2022”, di cui l’amministrazione comunale di Brindisi è ente capofila, per la selezione di 15 giovani con età compresa tra i 18 e 28 anni, di questi 4 con difficoltà economiche desumibili da un valore Isee inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro.

Le ragazze e i ragazzi selezionati saranno impiegati nel Programma di servizio civile digitale denominato “Missione 1: Cittadini Digitali 2022” presso le sedi dei Comuni di Brindisi, Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Mesagne. La durata del servizio è di 12 mesi ed agli operatori volontari spetta un assegno mensile di 444,30 euro.

Come fare domanda

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domande on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, avendo cura di individuare la sede di svolgimento. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente secondo la modalità on line descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 2022.

Per leggere l’avviso e tutta la documentazione pubblicati sul sito del Comune: https://bit.ly/3QvOSZO