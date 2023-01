Servizio Civile Universale, si cercano cinque giovani tra Brindisi e Ostuni

È aperto il bando per la selezione dei volontari per il servizio civile nazionale promosso dall'Unsc nel 2023. Possono presentare domanda i giovani senza distinzione si sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. La cooperativa sociale "Solidarietà e Rinnovamento" di Brindisi del C.N.C.A.(Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza), seleziona complessivamente:

5 volontari/e, 3 per la sede di Brindisi e 2 per la sede di Ostuni, presso i Centri di Accoglienza per nuclei familiari Sai (Servizi di Accoglienza ed integrazione), nell'ambito del progetto approvato "Cisl: competenze per l'inclusione sociale e lavorativa nei migranti".

I volontari selezionati percepiranno 444,30 (quattrocentoquarantaquattro,trenta) euro mensili e affiancheranno in alcune fasi relative all'accoglienza di nuclei familiari di richiedenti asilo e titolari di protezione nazionale o internazionale ospiti dei progetti, con la supervisione di operatrici e operatori qualificati, sperimentando le proprie qualità ed acquisendo strumenti di base utili allo svolgimento di qualsiasi professione.

La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it scegliendo il progetto codice PTCSU0024822011547NMTX CISL: Competenze per l'inclusione sociale e lavorativa nei migranti - 2022.

Per la compilazione e la presentazione della domanda on line è disponibile una guida sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it. Per informazioni sul progetto info: serviziocivile@cnca.it - sito www.cnca.it.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, pena l'esclusione dalla selezione. Alla piattaforma si potrà accedere attraverso Spid, il "Sistema Pubblico d'Identità Digitale"; sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con Faq e tutorial, per richiedere lo Spid indispensabile per poter presentare la candidatura. I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento tramite il seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali.