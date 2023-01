Servizio civile universale a Mesagne, si selezionano due volontari

MESAGNE - L’associazione “Laboratorio Terzo Settore” (LabTS), con sede a Mesagne, seleziona due giovani volontarie/i da impegnare nel programma del Servizio Civile Universale della Repubblica, denominato “Siamo il vento non la bandiera” promosso a livello nazionale da Csv (Centro servizio volontariato) Lazio, Csv Abruzzo, da Urban Center dell’Aquila e da LabTS con sede a Mesagne. Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La durata dell’impegno è di dodici mesi, per venti ore settimanali su cinque giorni alla settimana.

Le domande devono pervenire entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ avendo cura di scegliere il progetto codice PTCSU0004622013556NMTX, inserito all'interno del Programma "Al servizio della Pace!" e la sede dello svolgimento (in questo caso Mesagne, ex Convento dei Cappuccini, via Reali di Bulgaria – codice sede 209031). La Guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line è disponibile sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Nello specifico, i due volontari che saranno prescelti si occuperanno principalmente di diffondere una cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva e responsabile; della cura e dell’arricchimento di una biblioteca e di un centro di documentazione su terzo settore, volontariato e cittadinanza attiva nel territorio circostante, in quello regionale e del Mezzogiorno, attraverso un censimento delle realtà associative e una raccolta di documentazione e memorie. Inoltre, affiancheranno l’associazione nelle proprie iniziative ed eventi tesi a promuovere il volontariato sul territorio e nelle attività di animazione partecipazione presso la propria sede, l’ex Convento dei Cappuccini in Mesagne.

Agli operatori selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 (quattrocento quarantaquattro,trenta) euro da parte dello Stato. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle procedure per candidarsi contattare la segreteria dell’associazione nella persona di Teresa Bellarosa al seguente indirizzo e-mail:

teresa.bellarosa@libero.it.