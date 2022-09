Servizio civile universale: a Mesagne si cercano tre figure di operatore volontario

MESAGNE - IL 2 agosto scorso il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio ha pubblicato il bando per la selezione di 1.638 operatori volontari, che saranno avviati in 212 progetti afferenti a 62 programmi di intervento specifici di “Servizio civile digitale” (tutti i dettagli su https://www.politichegiovanili.gov.it/ e https://serviziocivile.regione.puglia.it/).

Nell’ambito del Programma di servizio civile digitale “Missione 1: Cittadini Digitali 2022” - Progetto denominato “Digit 360 -2022” sono tre le figure di operatore volontario ricercate per l'attivazione del progetto nel Comune di Mesagne. I 3 volontari sono parte delle 15 unità che verranno selezionate per essere destinate presso le sedi dei Comuni di Brindisi (ente capofila), Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico. Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni). La durata del servizio è di 12 (dodici) mesi ed agli operatori volontari spetta un assegno mensile di 444,30 euro. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol) - raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone - all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, avendo cura di individuare la sede di svolgimento, entro e non oltre le ore 14 del giorno 30 settembre 2022.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione, specificando un'unica sede che andrà scelta tra i Comuni aderenti elencati negli allegati al Bando e riportati nella piattaforma Dol. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale della Città di Mesagne all’indirizzo https://www.comune.mesagne.br.it/, sezione Avvisi alla voce ‘Servizio Civile Universale’. Per info: tel. 0831/732213 - email: politichesociali@comune.mesagne.br.it.