Servizio pulimento Asl, lavoratori a rischio di esternalizzazione: sit in

BRINDISI - “Ancora irrisolta la vertenza dei lavoratori del Servizio pulimento che rischiano di essere nuovamente esternalizzati a causa di beghe meramente burocratiche che hanno visto soccombere la Asl Br in sede di giudizio presso il Consiglio di Stato inficiando la precedente internalizzazione dello stesso servizio e conseguentemente la stessa Azienda ha inteso deliberare una gara ponte per l’affidamento all’esterno di questa importante articolazione Aziendale”. A segnalarlo le sigle Fp Cgil, Uil Fpl, Cisl Fp e Ugl.

“Nell’incontro avuto tra le Parti “in remoto” ed alla presenza dei livelli istituzionali regionali e aziendali, è stata presentata una proposta d’accordo che prevede l’esternalizzazione del servizio in parola per la durata (un anno) di cui al bando aziendale disciplinante la gestione dello stesso servizio”.

Le organizzazioni sindacali presenti, pur chiedendo ancora una volta di individuare altre soluzioni tecniche atte a risolvere la vertenza in atto, hanno comunicato che avrebbero convocato un’assemblea con tutti i Lavoratori interessati affinchè si potesse esprimere nel merito la predetta proposta.

“L’assemblea è stata effettuata ed i lavoratori all’unanimità hanno espresso parere negativo alla più volte richiamata proposta, “consegnando” - tra l’altro – alle organizzazioni sindacali la decisione di continuare la vertenza per impedire l’esternalizzazione del servizio”.

“Pertanto il 5 agosto dalle 9.30 alle 11.30, davanti alla sede della direzione Generale della Asl Br sita in via Napoli 8, si terrà una manifestazione pubblica e contestuale assemblea dei lavoratori del servizio di pulizia e sanificazione, per bloccare l’esternalizzazione del servizio, utilizzando gli stessi negli altri settori carenti di personale della società in house, come accade nelle altre Sanitaservice di Puglia, riconoscendo loro al contempo la progressione economica orizzontale già da tempo maturata, più volte reclamata”.