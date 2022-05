Servizio rifiuti a Ostuni, il Cobas sul piede di guerra: sit in davanti al Comune

OSTUNI - Il sindacato Cobas torna a protestare con un sit in sotto il Comune di Ostuni giovedì 12 maggio dalle 10 alle 13, "questa volta non solo contro la ditta della raccolta dei rifiuti urbani, Bianco Igiene, ma anche contro le mancate risposte che attendiamo da due mesi dalla gestione commissariale dello stesso Comune", si legge in una nota Cobas a firma di Roberto Aprile.

Il sindacato Cobas nel corso di un incontro quasi due mesi fa aveva posto alcune domande alla gestione commissariale, quali i ritardi dei pagamenti degli stipendi e altri problemi aziendali. Prosegue la nota: "Il dramma dei lavoratori precari con anzianità ultradecennali rimasti a casa da decisioni prese dalla gestione precedente, ditta Gial Plast, perché trenta anni prima avevano avuto precedenti penali saldati tutti con la giustizia. I ritardi dei pagamenti sono stati contenuti solo nel momento in cui il Cobas ha protestato pesantemente, ma non si può andare avanti così".

Sempre il Roberto Aprile per il Cobas afferma: "Da mesi andiamo avanti e indietro dal Comune di Ostuni senza riuscire ad avere un incontro in cui ricevere uno straccio di risposta. Le nostre preoccupazioni nel frattempo sono aumentate in relazione alla nuova gara per i rifiuti urbani. Girano voci sempre più insistenti che la nuova gara contenga delle novità sul personale occupato che ad oggi è di 65 unità e che vieterebbe di sostituire il personale che va in pensione. Una scelta che sembra riferirsi più a paesi con un territorio di pianura tranquillo senza servizi alle contrade. Ostuni ha un tipo di servizio molto molto diverso; specialmente l’estate e adesso con i cambiamenti climatici in atto i periodi caldi sono diventati sempre più lunghi e vedono la presenza di tanti turisti e villeggianti".