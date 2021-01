Servizio trasporti disabili: autista e assistente da sette mesi senza stipendio

SAN PIETRO VERNOTICO - Da giugno non ricevono lo stipendio e nemmeno risposte o rassicurazioni sulla loro condizione contrattuale ma nonostante ciò continuano a lavorare quotidianamente (da 30 anni a questa parte) per non privare la comunità sampietrana di un servizio importante: il trasporto dei disabili minori e anziani per conto del Comune di San Pietro Vernotico. Si tratta di Tonino Renna e Stefano Stifani, rispettivamente autista e assistente.

Il “Servizio Trasporto Handicap” affidato attraverso regolare gara d’appalto a una ditta del Leccese, quindi, viene effettuato regolarmente ma gratis per i lavoratori che, tra l’altro svolgono anche ruoli non di competenza, sempre per il bene degli utenti, fasce deboli e sfortunate.

Da quanto si legge in una nota inviata agli organi di informazione: “Gli operatori si sono rivolti agli enti comunali preposti, protocollando un documento informativo; a ciò è seguito l'intervento del legale che ha, a sua volta, stanziato le varie missive sia all'azienda che ai Servizi Sociali comunali. A tutt'oggi il problema resta insoluto, con gravi gravissime ripercussioni sul bilancio personale dei due operatori”.

“Sarebbe auspicabile che gli organi di controllo comunali preposti, siano attivi a 360° per monitorare l'operato delle aziende che gestiscono tale servizio. A questo punto, sorgerebbe spontaneo un quesito: come mai questi due operatori attivi ormai da 30 anni, con un vissuto professionale encomiabile, non sono mai stati stabilizzati? Eppure fu emanata una legge regionale anni fa intesa in tal senso riguardo a questa tipologia di servizi. Oltretutto, non dovrebbero mancare termini e modalità affinché questo proposito possa assumere sfumature tangibili e concrete. Gli operatori sono stanchi di umiliazioni, sfruttamento ed indifferenza".