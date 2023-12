Piantate 58 querce di Leccio nel Bosco di Cerano grazie a volontari e cittadini

SAN PIETRO VERNOTICO - "Il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo migliore momento è oggi". I volontari di Eterea, l'albero della vita, della Protezione civile di San Pietro Vernotico e dell'associazione "Il bene che ti voglio" hanno fatto proprio questo proverbio cinese, uno dei migliori che spiega l'importanza degli alberi per le generazioni future, piantando circa 60 querce. Ieri, sabato 2 dicembre si è concluso l'evento "Alberi per la vita", promosso dall'associazione Eterea in occasione della Festa degli Alberi che ha visto interventi di piantumazione anche nei giardini delle scuole. L'ultimo step di questo grande percorso di riforestazione edizione 2023 riguardava la messa a dimora 58 querce di Leccio in un'area incolta della Riserva naturale di Cerano, sita sulla litoranea sud. E ieri volontari e cittadini, armati di zappa e rastrelli, in clima di festa, hanno messo a dimora la speranza per il futuro.

La Protezione Civile San Pietro Vernoticoco ha accolto con entusiasmo l'invito dell'associazione, donando e piantumando una quercia di media grandezza. Stessa iniziativa da parte dell’associazione "Il Bene Che Ti Voglio" per aver partecipato con i propri ragazzi per promuovere sempre di più l'inclusione nella comunita e sensibilizzare sul tema Autismo. Anche loro hanno piantumato una quercia di media grandezza. Un grande contributo è giunto anche dall'Oratorio Ss. Angeli Custodi - San Pietro Vernotico che ha donato alberelli di quercia.

Presenti all'evento le istituzioni locali, il senatore della Repubblica Antonio Trevis, segretario della commissione Ambiente al Senato, la dottoressa Pina D’Astore, responsabile del Centro faunistico Provincia Brindisi e Nandu Popu dei Sud Sound System. L'associazione Eterea, inoltre, ha piantato una quercia anche in memoria di tutte le vittime di femminicidio.