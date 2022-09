Spettacolo in cielo, arriva la Luna piena del raccolto

Il mese di settembre sarà ricco di eventi astronomici come segnala il sito www.meteo.it. L'attesa più grande è quella del 10 settembre per la Luna del raccolto. E' uno spettacolo da non perdere che anticiperà l'arrivo dell'Equinozio d'autunno. La Luna piena in questione non si verifica sempre nel mese di settembre, ogni tre anni infatti cade nel mese di ottobre così come è avvenuto nel 2020 e come accadrà nel 2023. Il nome "Luna del raccolto" deriva dai nativi americani. Furono loro a chiamarla così perché, essendo molto luminosa, dava più tempo ai lavori di raccolta anche dopo il tramonto.