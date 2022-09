Rispetto e cultura di genere al centro della Settimana del benessere sessuale

Dal 26 settembre al 1° ottobre si terrà la nona edizione della Settimana del Benessere Sessuale promossa ogni anno dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (Fiss) e patrocinata, per il nostro territorio, da Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi e Comune di Mesagne.

I dettagli sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, svoltasi presso il salone Marino Guadalupi del Comune di Brindisi alla quale hanno preso parte l’assessore alle Politiche sociale del Comune di Brindisi Isabella Lettori e la referente del progetto per Brindisi e Provincia Gabriella Gravili, Formatrice e Coach per lo Sviluppo del Potenziale, Counselor Relazionale a Mediazione Corporea e Consulente in Sessuologia.