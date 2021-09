Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: gli eventi a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Per il quarto anno consecutivo l’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (Sems), l’iniziativa che da 20 anni a questa parte promuove l’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi al mezzo privato e incoraggia l’adozione di stili di vita ecosostenibili. “Ci apprestiamo a vivere – spiega l’assessore Sergio Tatarano – una settimana importante per il futuro della mobilità cittadina. Giovedì 16 settembre, giornata inaugurale della Sems, coinciderà con l'arrivo in commissione del Pums che a breve potrà approdare in consiglio comunale. L’edizione 2021 sarà ricordata anche per la creazione della rete di Comuni (finora 11) che hanno avviato un percorso condiviso sulla mobilità, tema che è sempre più patrimonio delle amministrazioni locali e su cui Francavilla Fontana è in prima linea.”

Tante le iniziative in cantiere.

Dal 16 al 22 settembre sarà possibile conoscere da vicino e testare un’auto a trazione elettrica messa a disposizione da Nardelli Car in collaborazione con Urban Runner. Il mezzo potrà essere visionato e testato ogni giorno dalle 17 davanti a Castello Imperiali.

Da venerdì 17 a domenica 19 settembre a Castello Imperiali è in programma il piccolo festival del libro e dell’illustrazione “Le strade dei libri” a cura delle Radici e le Ali Arciragazzi. L’iniziativa, che coinvolgerà attivamente bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sarà una occasione per raccontare la bellezza e promuovere uno stile di vita sano, capace di comprendere e proteggere il patrimonio storico e artistico che ci circonda.

Sabato 18 settembre alle 07.30 da Largo Antonio Somma prenderà il via una staffetta ciclistica a cura della Asd Team Fuorisoglia che attraverserà i comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Cisternino, Latiano, Martina Franca, Mesagne, Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli. L’iniziativa, nata a seguito della sottoscrizione del documento per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale da parte dei comuni interessati dal passaggio ciclistico, si propone di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale.

Domenica 19 settembre alle 8.30 da Castello Imperiali partirà il “Cammino delle donne”, una passeggiata per riflettere sulla violenza di genere e sui diritti negati. L’iniziativa, a cura di Csv Brindisi-Lecce in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana, Ambito Territoriale Br/3 e rete antiviolenza della Provincia di Brindisi (Lara), prevede alle 12 un incontro a Castello Imperiali con Antonio De Donno, Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi. L’evento si concluderà alle 21 nell’atrio di Castello Imperiali con lo spettacolo di Chicco Passaro “Salvatore Morelli, una tragedia italiana”.

Sempre domenica 19 settembre atleti professionisti e amatoriali si daranno appuntamento alle 9 in Piazza Umberto I per la terza edizione di “Imperial Run”, la manifestazione podistica organizzata da Urban Runner e Imperiali Atletica. Nel pomeriggio di domenica 19 settembre tornerà il bus turistico di STP con servizio di guida turistica a cura di Impact Archeologia. Sono previste due corse, alle 18 e alle 19, con partenza da Castello Imperiali. La partecipazione è gratuita, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le manifestazioni, per l’intera giornata di domenica 19 settembre su parte di via Municipio e lungo Corso Umberto I sarà consentito il transito esclusivamente ad atleti, pedoni e ciclisti.

Mercoledì 22 settembre alle 18.30 a Castello Imperiali si terrà l’incontro “Hai voluto la bicicletta?” a cura dell’Associazione Nativa. Al centro dell’evento l’impresa di Gabriele Taurisano che ha compiuto sui pedali un viaggio di 1880 km dalla Germania sino a casa.

Lunedì 27 settembre alle 10.30, in appendice alla Settimana della Mobilità Sostenibile, è in programma un convegno sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, i primi interventi del PEBA e sul servizio di micromobilità elettrica.