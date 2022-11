Settimana in memoria delle vittime della strada: le iniziative della Polizia stradale

BRINDISI - La Polizia stradale di Brindisi, in occasione della settimana dedicata in memoria delle vittime della strada, la cui giornata conclusiva, a livello nazionale, sarà giorno 20 novembre, si è fatta promotrice della cultura sulla sicurezza stradale attraverso tre iniziative sul territorio.

Il 20 prossimo prossimo, è in programma presso i Centri Commerciali del Brindisino, un servizio d’informazione preventiva sulla sicurezza stradale con l’utilizzo dell’unità mobile/Camper Polizia. Lo stesso evento si è svolto il 15 novembre.

Il 17, invece, nel corso della mattinata, il personale ha incontrato gli studenti della scuola secondaria di 1° grado presso l’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Brindisi, dove, anche con l’utilizzo dell’unità mobile/Camper Polizia, ha illustrato a 60 alunni di terza media, il tema del fenomeno infortunistico e le iniziative di prevenzione.

"La polizia stradale ricorda a tutti che sulla strada non si scherza. Guidare un veicolo dopo aver bevuto alcolici o aver assunto droghe, oppure "chattare" mentre si guida o si attraversa la strada è estremamente pericoloso per sè e per chi si incrocia sul proprio percorso".