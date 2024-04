In corso le attività di sfalcio erba, presto interventi contro la xylella

CEGLIE MESSAPICA - Sono in corso le operazioni di sfalcio d'erba nell'abitato di Ceglie Messapica. Le attività, già programmate nel mese di marzo, proseguiranno nei prossimi giorni per una corposa sistemazione del verde cittadino. A renderlo noto sono il sindaco Angelo Palmisano, l'assessore al Verde pubblico Vito Santoro e l'assessora ai Lavori pubblici, finanziamenti regionali e statali Emanuela Gervasi.

Dai giardini e cortili dei plessi scolastici, già effettuate questa mattina le operazioni presso la scuola "Papa Giovanni XXIII", successivamente si procederà con operazioni di manutenzione del verde sul tutto il territorio comunale.

Interventi programmati che consentiranno di preparare la città ad essere più accogliente dal punto di vista turistico e più vivibile dai cittadini, avviando in questo modo una programmazione che ha come obiettivo quello di dare decoro alla città che merita di essere vissuta al meglio anche per quanto riguarda gli spazi verdi. Nell'esecuzione di queste attività, l'Amministrazione comunale ha fatto sapere che accoglierà eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

Inoltre, la prossima settimana inizieranno le operazioni dell'intervento finalizzato al contrasto della diffusione della xylella fastidiosa, mediante l'utilizzo del finanziamento ricevuto dalla Regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico Misura 1.A. "Contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo". Il servizio riguarderà la pulizia delle aree verdi di proprietà comunale dell'abitato cegliese e delle banchine di diverse strade comunali.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui