Sfiammata sotto la neve: si riaccende la torcia del petrolchimico

BRINDISI – Nel pieno della nevicata, si riaccende la torcia Versalis del petrolchimico di Brindisi. La sfiammata, intorno alle ore 10,15 di oggi (domenica 14 febbraio) ha prodotto una colonna di fumo nero che si stagliava sullo sfondo di un cielo grigio, ben visibile nel raggio di chilometri. L’ultimo episodio risale allo scorso 28 gennaio. In quel caso l’attivazione della torcia fu dovuta a una interruzione di energia causata da un problema all’impianto Eni Power.

Nei giorni successivi il sindaco Riccardo Rossi manifestò l’intenzione di ricorrere al Tar contro l’eventuale rinnovo dell’Aia a Eni-Versalis da parte del ministero dell’Ambiente, se non fossero state accolte le richieste avanzate dall’amministrazione comunale in ambito ambientale. Il Comune di Brindisi, in particolare, chiede l’attivazione di una rete di centraline sia all’interno che sul perimetro del petrolchimico.

Rossi: "Chiederò incontro al ministro"

Lo stesso primo cittadino, a seguito della sfiammata odierna, conferma l’ipotesi di ricorrere al tribunale amministrativo regionale. L’attivazione della torcia, da quanto riferito da Rossi sul suo profilo Facebook, è stata nuovamente casata dall’interruzione della fornitura di energia all'interno del Petrolchimico”. “Arpa ci riferisce – dichiara Rossi - che l'interruzione di fornitura di energia è dovuta a guasti su cavi e condensatori sulla linea dovute al forte vento e condizioni atmosferiche che portano Enipower a non essere in grado di fornire energia. Ma qui non siamo in Siberia e le avverse condizioni meteo sono un po’ di vento e due fiocchi di neve, che non devono dare alcun problema. Invece qui con le Aia indecenti si rinvia a protocolli che non risolvono i problemi serissimi dell'impianto. Sicuramente ricorreremo al Tar se il ministro dovesse firmare l'aria della vergogna. Ma qui si deve andare oltre! Chiederemo un immediato incontro con il Ministro competente”.