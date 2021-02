Lo sfruttamento dei lavoratori nelle grandi filiere, webinar del Csv

BRINDISI - Vincere lo sfruttamento che vige dove c’è ‘il bisogno’ è possibile, contrastare forme di sfruttamento elevato a metodo, come il caporalato e il caporalato fiscale è un dovere. Nascono da qui le esperienze dei due protagonisti della giornata del 24 febbraio. Da un lato c’è chi ha deciso di indirizzare il proprio pensiero e azione ai diritti degli esseri umani nella declinazione della tutela dei lavoratori migranti e non solo, impiegati in agricoltura, l’associazione Diritti a Sud è impegnata in autogestione per una produzione equa. I loro prodotti per scelta non corrono le vie della grande distribuzione ma puntano a un mercato alternativo che tagli le multinazionali e i loro derivati tossici. L’altra realtà è ‘Silente’, ma a gran voce coniuga la moda e i diritti umani, giungendo a un’originale forma di ‘moda etica’, perché tutti imprenditori e consumatori possiamo fare la differenza.

Gli ospiti lanciano un messaggio difforme rispetto a una realtà socio economica sbagliata: ritornare nella propria terra e creare un tessuto di valore per l’uomo e per l’ambiente, è possibile. Di tutto questo e di molto altro si parlerà venerdì 24 febbraio dalle ore 10 alle ore 11:30 con: Antonella Angelini – associazione Diritti a Sud – Nati nel “ghetto” del Salento che fino al 2016 si trovava nelle campagne circostanti Nardò. Gruppo di attivisti ed attiviste impegnati per la tutela dei diritti fondamentali delle persone. Ente attivo in tre ambiti principali: tutela dei diritti, educazione popolare ed agroecologia. Francesca Iaconisi – fondatrice e Art director di Silente – Silente è un brand di moda etica ideato e prodotto in Puglia. L’immaginario Silente è intimamente connesso alla terra in cui il brand ha origine, il Salento, con i suoi colori, i suoi profumi, i suoi ritmi.

La rassegna si terrà sul Canale YouTube del CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento.