"Sherocco": torna a Ostuni il festival dedicato alle culture e ai diritti lgbtqi+

OSTUNI - Si svolgerà nel prossimo fine settimanaSherocco, il festival dedicato alle culture e ai diritti lgbtqi+, sostenuto da Regione Puglia, Pugliapromozione e Comune di Ostuni, e organizzato da Fuoriluogo Aps. Per il secondo anno gli spazi di biodiversità de La luna nel pozzo (area rurale in cui sorge un teatro) accoglieranno infatti spettacoli, concerti, talk e laboratori con i maggiori protagonisti della scena queer internazionale: si parlerà di politica e di diritti con Monica Benicio (attivista che è stata la compagna di Marielle Franco, in arrivo dal Brasile) e Alice Coffin (attivista e consigliera comunale a Parigi) e Porpora Marcasciano (attivista transgender e consigliera comunale a Bologna). Ma Sherocco è soprattutto cultura, arte e spettacolo, con un programma di eventi artistici che si arricchisce di due importanti conferme: un dj set che vedrà alla consolle prima la performer, artista e scrittrice Silvia Calderoni (anche consulente creativa del festival) e poi M¥ss Keta (venerdì 30 giugno alle 23.30).

Il programma di questa seconda edizione include inoltre la performance di Motus Of the Nightingale I Envy the Fate (sabato 1 luglio alle 22).

Saranno a Sherocco alcune delle personalità più influenti nell’ambito degli studi di genere e sull’intersezionalità, dentro e fuori l’accademia (Gianmaria Colpani, Ethan Bonali, Francesca Fadda, Massimo Prearo, Elena Biagini, Carla Reale, Alessia Tuselli, Djarah Kan, Vera Gheno, Angelica Pesarini, Antonio Rotelli, Miguel Shema e Paola Rivetti) e artisti quali Mykki Blanco (concerto in collaborazione con Locus Festival), Baby Dee, Alessandro Sciarroni, Gianmaria Borzillo, Giovanfrancesco Giannini, Assi DJ, Radio RKO, Laboratorio Merende, Giacomo AG, Viola Lo Moro, Michela Rossi in arte Sonno, R.Y.F., Playgirls from Caracas con Eleonora Magnifico e Lapucci Dj, François Chaignaud, Romain Louveau, Industria Indipendente con M&M, 555, Velvet Orayo, Fur, Bosco Marino, Bunny Dakota, Nicole De Leo.

Tra gli incontri previsti anche la presentazione del volume nato grazie ad uno tra i molti legami stretti nel corso della passata edizione del festival: Sherocco. Le rivoluzioni del desiderio è dedicato proprio all’importanza di creare ed essere comunità e di farne memoria. In uscita lo stesso giorno della presentazione al festival (30 giugno) grazie alla casa editrice Fandango Libri e la sua direttrice Tiziana Triana, vede tra le autrici le docenti e gli artisti coinvolti nella prima edizione del Festival, con l’obiettivo di celebrare la bellezza di essere una comunità resistente e in lotta per i diritti. Il libro è curato da Francesca Romana Recchia Luciani, Sara Garbagnoli, Porpora Marcasciano e Titti De Simone.