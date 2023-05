Un "sì" restituisce la vita: congresso scientifico su donazione e trapianto

BRINDISI - Un evento formativo sul tema della donazione e trapianto di organi è in programma nell’intera giornata del 9 giugno nel polo universitario della Asl Brindisi in piazza Di Summa. Responsabile scientifico Massimo Calò, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. “La donazione degli organi - spiega la dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale per le attività di prelievo - è un argomento che suscita da sempre reazioni contrastanti. Concettualmente racchiude il pensiero ineluttabile della morte, ma allo stesso tempo inneggia alla nuova vita e alla rinascita contenuta in un gesto così semplice come quello di dire sì. Per questo abbiamo scelto il sì come punto cardine dell’evento: una volontà che si esprime in vita e che cambia la vita nel vero senso della parola, quando si traduce nell’estremo atto di generosità della donazione”.

Il congresso è aperto a tutte le professioni sanitarie di ogni specialità e prevede 8 crediti Ecm. Obiettivo principale è dare un quadro quanto più esaustivo possibile di ogni aspetto e fase della donazione degli organi e riaffermare le basi scientifiche su cui si fonda la diagnosi di morte encefalica con criteri neurologici, frutto di decenni di studi osservazionali e regolamentati da una strettissima normativa. Il processo verso la donazione degli organi passa per il mantenimento delle funzioni d’organo fino al prelievo, dal ricovero in terapia intensiva fino al passaggio in sala operatoria: è forse la sfida più estrema che un anestesista rianimatore è chiamato ad affrontare.

Un evento sulla donazione degli organi non può non affrontare l’aspetto più toccante di tutto il processo: quello umano e etico, fatto di colloqui e confronti e scelte difficili per i familiari del potenziale donatore. Tratteranno l’argomento referenti del Centro Regionale Trapianti, coordinatori aziendali e territoriali della donazione degli organi, professionisti sanitari coinvolti a vario titolo nel processo di donazione.