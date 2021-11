"Sicurezza in corso": stipulata convenzione tra Confesercenti e l'Istituto "Lf Vigilanza"

BRINDISI - Stipulata oggi presso la sede Confesercenti Provinciale di Brindisi la Convenzione tra Confesercenti e l'Istituto "LF Vigilanza", nell'ambito del progetto "Sicurezza in Corso".

L'Istituto metterà a disposizione dalle ore 18 alle ore 2, nelle zone ad alta densità commerciale, due pattuglie dedicate al controllo continuo delle diverse attività che aderiranno al progetto. La presenza delle pattuglie, dotate degli strumenti ordinari di difesa e dei dispositivi immediati di comunicazione radio e telefonica, costituirà un forte elemento di disturbo e deterrenza, nelle ore più a rischio.



Il costo del servizio, grazie alla Convenzione, sarà ridotto a sole 15 euro per il periodo delle festività dall' 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. La Convenzione prevede inoltre che gli associati potranno usufruire dello sconto del 30 per cento su tutti i servizi di vigilanza nei mesi successivi.

Per aderire al progetto si potranno contattare gli uffici della Segreteria Confesercenti Brindisi chiamando allo 0831523190.