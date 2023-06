Sicurezza e legalità: banchetti, flash mob e volantinaggio in piazza

BRINDISI - Nel prossimo fine settimana, in tutte le province italiane, il dipartimento “Legalità Sicurezza Immigrazione”, di concerto con il dipartimento “Tutela Vittime”, ha organizzato una serie di iniziative con banchetti, flash mob, volantinaggi, per sensibilizzare la cittadinanza alla richiesta di sicurezza e legalità e per ringraziare l’operato delle nostre Forze dell’ordine.

“FdI, con i suoi massimi vertici nazionali e regionali” , - dichiara Cesare Mevoli, dirigente nazionale di FdI e responsabile per la Puglia del dipartimento - “ ritiene che la sicurezza sia uno dei presupposti del vivere civile e sia a fondamento del concetto stesso di libertà”. A pochi mesi dall’insediamento del Governo a guida Giorgia Meloni, sono già tante le cose fatte: con la Legge n. 199/22 abbiamo confermato l’ergastolo ostativo nei confronti di mafiosi e terroristi; con la Legge n. 50/23 abbiamo reso reato universale il ruolo degli scafisti e di quanti sono parte di organizzazioni che trafficano con l’immigrazione clandestina; abbiamo sancito la procedibilità d’ufficio per tutti i reati che siano aggravati dal metodo mafioso o da finalità di terrorismo; abbiamo previsto ben 6000 nuove assunzioni nelle Forze dell’Ordine".

"Per tutto questo, per ringraziare i sacrifici e l’impegno quotidiano degli uomini e donne in divisa, e per diffondere ai cittadini le nostre idee sull’argomento, sabato 10 giugno prossimo, alle ore 10,30 saremo in piazza Santa Teresa, di fronte alla Prefettura, luogo simbolico e sede di lavoro del Prefetto, - che tutte le forze dell’ordine soprassiede e coordina, - e con il nostro materiale informativo, faremo sentire forte la richiesta di legalità".

All’appuntamento, oltre a Cesare Mevoli, prenderanno parte il commissario provinciale di FdI, Consigliere Regionale Luigi Caroli, e la responsabile regionale del Dipartimento Tutela Vittime Cinzia Pellegrino. "Nell’occasione omaggeremo il Prefetto La Iacona con un fascio di fiori avvolto dal tricolore".