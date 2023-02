"Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro", seminario al "Pertini" di Brindisi

BRINDISI - Domani, mercoledì 1 marzo, alle 10 presso l’istituto alberghiero "Sandro Pertini" in via Appia a Brindisi il coordinamento territoriale della Uil e la Uil Scuola di Brindisi animeranno un seminario formativo sui temi della "Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro" rivolto agli studenti dell'istituto.

L’iniziativa vuole essere la prima occasione attraverso cui la Uil entra nelle scuole del territorio per diffondere temi e questioni determinanti per la sicurezza e la prevenzione. Per l'occasione sarà presente a Brindisi il segretario nazionale della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile.

L’intera Uil è da tempo impegnata nella promozione della campagna #zeromortisullavoro la quale riveste un grande rilievo anche nel mondo delle scuole in considerazione dei periodi e di progetti di alternanza scuola-lavoro, opportunità formativa preziosa ma in alcuni casi teatro di inaccettabili incidenti, a volte mortali, per gli studenti-tirocinanti impegnati.

Quella dell'1 marzo è una iniziativa pilota, la prima di una serie di incontri che nella visione della Uil saranno proposte come occasioni sistematiche di formazione e crescita.

Relatore dell’incontro di domani sarà il brindisino Angelo D'Errico, responsabile nazionale Uiltec per la Salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Interverranno all’incontro il dirigente scolastico dell’istituto alberghiero di Brindisi Cosimo Marcello Castellano, il segretario territoriale della Uil Scuola di Brindisi Emiliano Caliolo, il segretario generale della Federazione Uil Scuola Rua Puglia Giovanni Verga e il coordinatore della Uil Puglia sede di Brindisi Fabrizio Caliolo. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale nazionale della Federazione Uil Scuola Rua Giuseppe D'Aprile.