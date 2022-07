Sicurezza stradale: Photored su due incroci semaforizzati in città

BRINDISI - Attraverso una nota inviata agli organi di informazione l'ammonistrazione comunale di Brindisi informa che a partire dall'1 agosto prossimo agosto saranno attivi i dispositivi elettronici, Photored, in grado di rilevare e fotografare i veicoli che transiteranno con il rosso nei seguenti semafori cittadini: viale Aldo Moro intersezione via Fosse Ardeatine (direzione viale Aldo Moro); via S. Angelo intersezione complanare ponte S. Angelo (direzione complanare).

Tale misura è stata adottata dall’amministrazione comunale per aumentare il livello di sicurezza delle strade a forte criticità, disincentivare il transito a velocità sostenuta e far rispettare i limiti previsti dal codice della strada. Nei prossimi mesi il sistema verrà installato anche in ulteriori incroci semaforici per garantire la massima sicurezza ed evitare gli incidenti generati a seguito di tale infrazione.