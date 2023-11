Sicurezza stradale: avviati i lavori di realizzazione di due rotatorie

CEGLIE MESSAPICA - Avviati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi in corrispondenza delle due rotatorie esistenti in via Maresciallo Vittorio Maggiore, come da determina n. 902 del 06-11-2023. I lavori sono eseguiti dalla ditta "New Edil srls" con sede in San Michele Salentino.

La strada viene dotata di due rotatorie per poter meglio articolare e regolare il traffico veicolare che in quella importante arteria risulta elevato e per prevenire ulteriori episodi di incidenti stradali, già verificatisi con una certa frequenza.

Un intervento effettuato anche a seguito di numerosi solleciti da parte dei cittadini negli anni, fortemente voluto dal consigliere comunale e provinciale Cataldo Rodio e supportato dal sindaco Angelo Palmisano e da tutta la maggioranza. Un'altra opera finalizzata a cambiare il volto della città, migliorandone l'aspetto ed anche, in questo caso, la sicurezza stradale.

Inoltre, sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade nei pressi di alcuni edifici di interesse pubblico come da determina n. 885 del 30-10-2023. Via Catanzaro, via Sant'Antonio Abate, via Pasquale Gatti, alcuni tratti di via Villa Castelli, le vie interessate dai lavori. Oltre alla fresatura della carreggiata e la successiva posa bituminosa sarà realizzata anche una nuova segnaletica orizzontale. Sta eseguendo i lavori la ditta "Gigi Mastromarini Srl" con sede in Cisternino.