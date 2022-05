Sicurezza stradale: vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine in azione

SAN VITO DEI NORMANNI - I vigili del fuoco di Brindisi hanno aderito insieme alle altre forze di pubblica sicurezza e all’associazione Fratellanza popolare, alla giornata di prevenzione alle dipendenze ed educazione alla sicurezza stradale “Buona strada”.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Vito dei Normanni e organizzato in collaborazione con il Comitato Polizie Locali della Provincia di Brindisi, è un’iniziativa di comunicazione che, attraverso l’interazione in piazza e informazioni date da volontari e operatori, mira ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza rispetto ai rischi di chi è in strada. I vigili del fuoco nello specifico hanno simulato tre tipologie di incidenti stradali con tecniche ed attrezzature differenti.