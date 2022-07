Sicurezza stradale: un attraversamento pedonale rialzato contro la velocità elevata

CAROVIGNO - Un attraversamento pedonale rialzato per la sicurezza stradale verrà realizzato mercoledì prossimo in via San Vito a Carovigno, circolazione sospesa e divieto di sosta e di fermata nel tratto compreso tra via Martiri di Marzabotto e viale Senatore Perrino. Si tratta di un intervento disposto dal comandante della Polizia locale Lorenzo Renna per contrastare i rischi legati al mancato rispetto del codice della strada in fatto di limiti di velocità. Via San Vito, una delle strade che porta in centro, viene percorsa a velocità elevata e l'incolumità dei pedoni è costantemente a rischio. Oltre all'attraversamento rialzato verrà rafforzata la segnaletica stradale.

Variazioni alla circolazione stradale

I lavori a cura della ditta Nuova Fise srl, erano in programma per venerdì 8 luglio ma causa maltempo sono stati rimandati alla settimana successiva. Viene istituito il divieto di sosta e di fermata ambo i lati su via Martiri di Marzabotto. Per i veicoli provenienti dalla direzione San Vito dei Normanni e diretti verso Ostuni obbligo di svolta a destra su via Senatore Perrino fino all’intersezione con via Serranova per poi svoltare a sinistra verso via Santa Sabina.

Per i veicoli provenienti dal centro e diretti verso San Vito dei Normanni obbligo di svolta a sinistra su via Martiri di Marzabotto per poi svoltare a destra su via Maresca e nuovamente a destra su via Senatore Perrino per poi reimmettersi nuovamente sulla via San Vito.