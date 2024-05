Sicurezza stradale vie principali della città: tavolo istituzionale per risolvere criticità

BRINDISI - Nella giornata di oggi, mercoledì 8 maggio, su convocazione del vice sindaco con delega ai Trasporti ed urbanistica Massimiliano Oggiano, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, unitamente al dirigente e personale tecnico del Settore trasporti e mobilità e del vice comandante della Polizia Locale, si è svolto un Tavolo istituzionale sulle problematiche inerenti la sicurezza stradale delle vie principali della città di Brindisi, per avere, con urgenza, contezza della mappatura della segnaletica verticale ed orizzontale esistente, conoscere le criticità, approfondire le vie a maggiore scorrimento veloce e ricercare le migliori soluzioni, anche strutturali, al fine di salvaguardare la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

Vari sono stati gli argomenti trattati: preliminarmente si è affrontato il problema della manutenzione stradale e della necessità di maggiore vigilanza e controllo, nonostante i numerosi interventi già effettuati; inoltre, è stata valutata la possibilità di facilitare la realizzazione degli interventi a farsi utilizzando l’orario notturno. Quanto all'installazione dei dossi e/o attraversamenti, invece, considerato che gli stessi non possono essere piazzati dappertutto ma regolamentati da normative di legge, verrà operata una valutazione delle arterie principali.

Gli autovelox soggiacciono al previo rilascio di apposita deroga prefettizia per le strade extraurbane, nel rispetto di condizioni ben predeterminate, per cui si è valutato che l'unico tratto stradale possibile ai sensi di legge per l’installazione e gestione di tali strumenti risulterebbe essere la strada 613.

“L'incontro è stato positivo, sia da un punto di vista pratico che giuridico. Ho invitato, in conclusione, gli uffici partecipanti a fornire una relazione sintetica sulle vie cittadine con maggiori criticità per concretizzare gli interventi per migliorare la sicurezza pedonale e veicolare, in particolare, le vie Egnazia, Materdomini, Benedetto Brin, U. Maddalena, Fani, Caravaggio, Del Mare, ex sp 41(nei pressi di Granchio Rosso), Torretta", ha commentato il vice sindaco.

