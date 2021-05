Siglato accordo tra Acli e Nuovo sindacato carabinieri: "Più attenzione verso tutti gli iscritti"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da parte del Nuovo sindacato carabinieri Puglia

Venerdì 30 aprile, è stata sottoscritta una convenzione tra il segretario regionale del Nuovo sindacato carabinieri dott. Nicola Del Vento, ed il presidente di Acli Service Grande Salento Srl.

Un nuovo e importante tassello è stato aggiunto da questa segreteria regionale in collaborazione con le segreterie di Brindisi e Taranto grazie all’accordo raggiunto con la mediazione del segretario provinciale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli di Brindisi) dott. Gianluca Budano.

La stipula della convezione siglata con Acli Service Grande Salento Srl rappresentata dal presidente Giuseppe Mastrocinque che si ringrazia per la disponibilità all’iniziativa, vuole ancor meglio tracciare l’attenzione verso tutti i propri iscritti da parte del Nuovo sindacato carabinieri – “Puglia” – lanciando a tutti un messaggio di coesione che dimostri la profonda e fattiva vicinanza delle associazioni militari a carattere sindacale e di Nsc in primis, quale vera e propria interlocutrice rappresentativa, in termini collettivi, di tutti coloro che ad essa si riferiscono ed in essa si sentono rappresentati e tutelati sul territorio di pertinenza.

Il Caf Acli, giunge così ad offrire i propri qualificati servizi di assistenza fiscale ai Carabinieri iscritti nel Nsc, a condizioni economiche vantaggiose.

Segretario provinciale Bari Giuseppe Ventura: nscbari@gmail.com

Segretario provinciale Brindisi Flavio Gallo: nscbrindisi@gmail.com

Segretario provinciale aggiunto Cataldo Demitri: demitriluana@gmail.com

Segretario provinciale Taratnto Giuseppe Portararo: nsctaranto@gmail.com