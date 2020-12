Tablet per i pazienti Covid: il dono della Cisl all'ospedale Perrino

“La videochiamata del cuore”: ecco l’iniziativa con cui la Cisl Funzione Pubblica (Fp) Taranto Brindisi, che ha donato alla Asl Taranto e alla Asl Brindisi alcuni tablet, consentirà ai pazienti Covid ricoverati di mettersi, a richiesta, in contatto vocale e visivo con i propri familiari. L’idea, tanto semplice, quanto profondamente rispondente ad un bisogno evidenziatosi in questo lungo periodo di pandemia favorirà, dunque, la comunicazione tra chi è ricoverato e chi è in trepida attesa di conoscere la situazione sanitaria dei congiunti.

“Fin dal primo giorno dell’emergenza, la difficoltà nella comunicazione tra familiare e paziente ha costituito problema sociale notevole – spiega Aldo Gemma, segretario generale territoriale Cisl Fp - per questo motivo, anche in ossequio alla buona pratica dell’umanizzazione delle cure, abbiamo pensato all’opportunità che fosse consentito un contatto con la famiglia di ciascun ricoverato, per aggiornarla sulle sue condizioni, comprimendo in tal modo la sindrome da isolamento che, tra l’altro, accompagna chi è affetto da Covid-19.”

Il riscontro alle singole richieste d’uso dei tablet, durante gli orari di visita, sarà a cura delle due distinte Direzioni delle Asl, che assicureranno il collegamento internet. “La vicinanza, anche se virtuale, della famiglia – aggiunge Gemma - costituirà ulteriore supporto alle cure mediche che, con umanità, gli operatori sanitari non fanno mai mancare, lottando loro stessi contro le proprie, legittime paure, per assicurare le dovute cure a chi lotta contro il Coronavirus.” Infine “quanti lo richiederanno, potranno usare i tablet per ricevere il conforto religioso da parte di parroci che hanno offerto la loro disponibilità - conclude il segretario generale Cisl Fp Taranto Brindisi “mentre nelle situazioni di fine vita potrà essere consentito ai parenti di donare il calore dell'ultimo saluto.”