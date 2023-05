Sistema di accoglienza e integrazione, presentazione dei risultati del progetto "Reinser"

BRINDISI - Martedì 30 maggio 2023 alle ore 17 presso il Sai (Sistema di accoglienza ed integrazione) a Tuturano in via Leonardo Leo, 15 si terrà l’evento pubblico di presentazione dei risultati del progetto REInSER. L’appuntamento sarà l’occasione per mostrare gli arredi urbani realizzati dai rifugiati e richiedenti asilo che hanno partecipano al laboratorio di falegnameria con legno riciclato. Il progetto REInSER, finanziato dal programma Interreg Adrion 2014-2020, di cui il Comune di Brindisi è partner, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento dei rifugiati e richiedenti asilo presenti nei paesi dell’area adriatico-ionica coinvolti.